Общество

За весенний месячник в Великих Луках вывезли больше 2000 кубометров мусора и посадили больше 16500 цветов

За время весеннего месячника по благоустройству, состоявшегося в Великих Луках, вывезли 2262 метра кубических мусора, собранного с общегородских территорий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. А МП «Зеленхоз», в рамках муниципального контракта, посадило в Великих Луках 16577 цветов (виола, цинерария, савелия и так далее) в центральных скверах и мемориальной зоне городского парка. Такую цифру назвал на общегородском совещании, проведенном и. о. главы администрации Великих Лук Юлией Ярышкиной, и. о. первого заместителя главы администрации города Юрий Власюк.

«Согласно постановления администрации Великих Лук № 414 от 6 марта 2019 года "О проведении весеннего месячника по благоустройству территории муниципального образования "Город Великие Луки» в 2019 году", в период с 1 апреля по 20 мая были проведены мероприятия по санитарной очистке, озеленению и благоустройству городских территорий», - сообщил Юрий Власюк.

Кроме того, в администрации муниципалитета добавили, что, по словам и.о. первого заместителя главы, в месячник приняли участие 189 учреждений, предприятий, организаций различных форм собственности, активные жители города. Всего 29105 человек. Контроль за уборкой ежедневно осуществлялся сотрудниками МУ «УЖКХ г. Великие Луки». Согласно графику по уборке, ежедневно предоставлялась техника для вывоза мусора с общегородских территорий следующими предприятиями: МП «Спецавтохозяйство», МП «Зеленхоз» Великих Лук, МП «Водоканал», ЗАО «ЗЭТО», Великолукский завод «Транснефтемаш», МУП «Тепловые сети», «Стройинвест».