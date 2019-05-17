Общество

Псковские таможенники изъяли «ценные семейные» рога

Должностные лица Псковской таможни во взаимодействии с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области приостановили транспортное средство, в котором с Республики Беларусь на территорию РФ без каких-либо документов гражданин перемещал партию рогов оленя и лося, относящейся к ветеринарной продукции.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева, гражданин сопредельного государства пояснил представителям контролирующих служб, что в Республику Беларусь он ездил, чтобы повидать свою супругу и с собой из России возил данную партию рогов, весом более тонны. Затем, по его словам, он с этими же рогами решил вернуться обратно на территорию Российской Федерации.

Стоимость всей партии рогов составляет более одного миллиона рублей. Рога переданы в территориальное подразделение комитета по ветеринарии.