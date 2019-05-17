Общество

В Пскове прошел мастер-класс о курьезах произношения на английском языке

В Псковском городском молодежном центре, в рамках недели «Поделись своим умением», прошел мастер-класс о курьезах произношения на английском языке. Лекцию и практикум провела методист Псковском городском молодежном центре (ПГМЦ), руководитель направления зарубежных связей Татьяна Румянцева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ПГМЦ. Собравшиеся узнали, как не оказаться в неловкой ситуации при общении с иностранцами.

«Случается, что неверное произношение нормативного и общепринятого слова приводит к искаженному восприятию нашей речи и даже поменять отношение к нам на негативное», - отметила преподаватель мастер-класса.

В учреждении добавили, что на этом занятии, состоявшемся 21 мая, участники разобрали самые серьезные ошибки в произношении, например, такие, когда несоблюдение долготы и краткости гласных превращают обычное слово в ругательное.

Напомним, в ПГМЦ проходит неделя мастер-классов «Поделись своим умением»: 22 мая в 18.00 состоится занятие по развитию креативности. Его проведет замдиректора ПГМЦ Олеся Назарой. Чтобы принять участие, необходимо записаться в теме.