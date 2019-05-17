Общество

В Себежском районе задержали больше тонны молочной карамели, перевозимой из Петербурга

В Себежском районе, на российско-латвийском участке границы Российской Федерации в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки», сотрудники Россельхознадзора задержали 1,1 тонну молочной карамели. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. Такая готовая молочная продукция перевозилась автомобильным транспортом из Санкт-Петербурга в Калининградскую область.

В ходе проведения ветеринарного контроля инспекторами управления выявлено отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение товара. Перемещение товара по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза отправителю.