Общество

Эксперты ОНФ проверят, насколько велика учебная нагрузка на школьников

Пользователи мобильного приложения ОНФ «Народный контроль» могут принять участие в новом опросе. Он поможет выяснить, насколько велика в реальности школьная нагрузка на детей и соответствует ли она уровню, установленному федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), пояснили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОНФ.

Опрос будет проходить до 15 июня 2019 года. Принять участие в нем могут все, кто воспитывают детей или внуков школьного возраста.

Респонденты могут сообщить, сколько дней и в какую смену учатся их дети, посещают ли внеурочные занятия и с какой целью, а также в какой форме проводятся эти занятия. Можно отметить, ходит ли ребенок в группу продленного дня и сколько часов в общей сложности находится в школе, посещает ли кружки-секции вне школы и как долго делает домашние задания. Также у респондентов есть возможность в целом дать оценку учебной нагрузке своих детей.

«Этот опрос поможет нам выявить общественное мнение о том, насколько сегодня загружены учащиеся школ страны. Полученные сведения наши эксперты сопоставят с данными анализа проектов ФГОСов начального и основного общего образования. Это позволит определить, соответствует ли фактическая загруженность школьников тому уровню, который установлен в стандартах» – прокомментировала сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

То, насколько объемными могут быть образовательные программы в школе, определяют ФГОСы. Максимум недельной нагрузки учеников (в том числе временные нормативы на выполнение домашнего задания) установлены постановлением главного государственного санитарного врача РФ.

Ребенок в начальной школе тратит на учебу до 47 часов в неделю. И это больше установленной рабочей нагрузки взрослого, что, конечно же, сказывается на здоровье. По данным Роспотребнадзора на сентябрь 2017 года, в стране было только 12% абсолютно здоровых детей.

Объем задач, который содержится во ФГОСах, слишком велик. За отведенное количество часов выполнить требуемый стандарт невозможно. Поэтому для освоения обязательной части программы учителям приходится забирать часы от внеурочной (вариативной части). А для детей, тем самым, сокращаются возможности выбора занятий в рамках внеурочной деятельности.

Напомним, мобильное приложение ОНФ «Народный контроль» было презентовано 29 ноября 2018 года на съезде Общероссийского народного фронта. Программа доступна в Google Play и Apple Store. Приложение дает возможность всем желающим проследить, как выполняется «майский указ» главы государства в регионах, как влияют на качество жизни россиян результаты 12 национальных проектов, и принять непосредственное участие в этой важной работе.

Пройти опросы ОНФ можно также в любом интернет-браузере. Для этого достаточно перейти по ссылке nk.onf.ru/surveys.