Общество

В Пыталовском районе остановили 38,5 тонны итальянских киви, следующих в Казахстан

В Пыталовском районе, на российско-латвийском участке границы РФ, в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка», сотрудники Россельхознадзора задержали 38,5 тонны свежих итальянских киви. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

«Такие 2 партии фруктов были остановлены 18 мая, подкарантинная продукция следовала из Италии в Республику Казахстан, в адрес индивидуального предпринимателя», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в управлении добавили, что, по результатам документарного контроля, установлено, что в фитосанитарных сертификатах - в графе «дополнительная декларация» - отсутствует запись о том, что подкарантинная продукция произведена в зоне производства, свободной от карантинных вредных организмов. Таким образом, фитосанитарный сертификат не подтверждает соответствие подкарантинной продукции предъявляемым фитосанитарным требованиям. Ввоз на территорию Евразийского экономического союза 38,5 тонны киви запрещен.