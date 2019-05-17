Общество

Единороссы проверили состояние детских площадок в Пскове

Очередной мониторинг состояния детских площадок прошел сегодня в Пскове. Данное мероприятие организовано в рамках партийного проекта «Народный контроль».

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, сегодня проверить состояние детских площадок в районах Летнего сада (недалеко от «колеса обозрения»), Рижской гостиницы выехал региональный координатор партпроекта «Единой России» «Народный контроль», депутат Псковского областного Собрания депутатов Анатолий Тиханов.

Оцениваются детские площадки по следующим критериям: состояние покрытия, садово-парковой мебели и урн, игрового и спортивного оборудования, ограждения, наличие информационного щита о правилах пользования площадкой, наличие гниения деревянных элементов, коррозии металлических элементов, наличие на территории детской площадки выступающих корней, нависающих низких веток, осветительного оборудования, также описываются дефекты, которые необходимо устранить. Шкала для оценки детских площадок десятибалльная.

Сегодня Анатолий Тиханов провел мониторинг наиболее востребованных площадок города, которые находятся не во дворах многоквартирных домов, а в общественных местах.

Как отметил депутат, на детской площадке в Летнем саду нет ограждения, что, несомненно, является минусом. «Должен быть информационный щит, его нет», - заявил он.

Анатолий Тиханов поинтересовался у родителей, играющих с детьми на площадке, как они оценивают данную детскую площадку, удобна ли она.

Родители высказали положительное мнение. «По сравнению с другими площадками в городе эта более приспособлена для отдыха с детьми», - сказала одна из мам. Другая родительница отметила, что поблизости есть единственный биотуалет, но и тот закрыт. «Мы даже согласны на платный биотуалет, но чтобы был», - с надеждой сказала молодая мама.

«На детской площадке не хватает спортивного и игрового оборудования. 8-9 баллов поставить данной площадке можно», - заключил депутат.

Следующая площадка, которую посетил единоросс, находится рядом с Рижской гостиницей.

«Ограждения нет, видно, что площадка не новая, поношенная. Нет освещения, информационного щита. Необходимо покрасить конструкцию, убрать коррозию. Это общественная площадка, но здесь нет биотуалета. Я думаю, что это тоже необходимо учитывать», - сделал вывод Анатолий Тиханов.

Данную площадку оценили в 7 баллов с учетом мнения родителей, находившихся на площадке в момент осмотра.

Было также принято решение осмотреть детскую площадку во дворе дома по улице Кузбасской дивизии, 12 и 12а.

«Здесь есть освещение, это несомненный плюс. Есть покрытие, достаточно хорошее», - отметил депутат. Но детская карусель на площадке оказалась с коррозией, деревянные сидения прогнили.

Одна из конструкций на «шведской стенке» шатается.

«Площадка хорошая, но давно не обслуживалась», - заявил спикер.

Мнение о площадке депутат узнал у жительницы близлежащих домов Александры: «Площадка мне очень нравится, только дворники ее не убирают, на покрытии грязь, песок и камни».

«Управляющие компании обслуживают детские площадки во дворах, общегородские площадки находятся в ведомстве управления городского хозяйства. Результаты мониторинга будут направлены партийному руководству и руководству города», - прокомментировал Анатолий Тиханов.