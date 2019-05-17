Общество

Директором псковской вечерней школы может стать Олег Печатников

Сегодня, 22 мая, в ходе подготовки к очередной сессии Псковской городской Думы прошло заседание комитета по социальным вопросам и молодежной политике под председательством Елены Полонской.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, депутаты рассмотрели вопросы о согласовании кандидатур Олега Печатникова для назначения на должность директора муниципального общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1» и Елены Симвулиди для назначения на должность заведующего муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида №29». В результате было решено вынести эти вопросы на сессию с рекомендацией «принять».

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Кроме того, парламентарии проголосовали за то, чтобы рассмотреть на сессии вопросы о согласовании продления срока исполнения обязанностей заведующего муниципальным детским садом компенсирующего вида №19 Ольге Заболотниковой и директора Центра образования «Подросток» Людмиле Заседателевой.