Общество

В псковском УФСИН продолжают совершенствовать систему подготовки к действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств

В течение текущего месяца, в подведомственных учреждениях регионального УФСИН, с личным составом проходили тактико-строевые занятия по задаче: «Действия дежурной смены, караула, группировки сил и средств учреждения в первоочередных мероприятиях по розыску и задержанию осужденных и лиц, содержащихся под стражей, совершивших побег из-под охраны».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, в рамках занятий проведены учебно-методические сборы с резервами начальников учреждений, в которых приняло участие более 160 сотрудников подведомственных учреждений. Для проведения занятий с резервами начальников учреждений привлекались кураторы от отдела специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области.

Сотрудники учреждений закрепили полученные теоретические знания и получили дополнительные навыки практических действий в условиях чрезвычайных обстоятельств.

В ходе обучения личного состава особое внимание уделялось индивидуальной подготовке и слаженности действий групп боевого порядка.

Как отметил заместитель начальника аппарата Управления Александр Соловьев: «Мероприятия, по поддержанию в готовности аппарата УФСИН и учреждений области к действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств, проводятся регулярно и на высоком учебно-методическом уровне. Отдельную благодарность хочется выразить сотрудникам спецподразделения «Зубр», за оказание практической помощи в проведении тактико-строевых занятий»