Общество

«Последний звонок» в этом году прозвучит для 1304 псковских старшеклассников

«Последний звонок» в этом году прозвучит для 1304 старшеклассников Пскова. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

Напомним, выпускники по традиции отметят «Последний звонок» 24 мая, в День славянской письменности. Праздник начнется в 14.00 с торжественного молебна на Вечевой площади Псковского кремля. Планируется, что церемонию проведет митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Затем состоится шествие выпускников через центр города (пл. Ленина, Октябрьский проспект, ул. Кузнецкая) в Зеленый театр, где их около 15.00 ждет праздничная концертная программа с участием вокальной студии «Юникс», детского хореографического ансамбля «Радость», танцевального хип-хоп центра «Хоть отбавляй» и кавер-группы Drum&Jazz.

На период шествия выпускников будет временно прекращено движение автотранспорта через центр города.

Также, в соответствии с постановлением администрации Псковской области «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской области», 24 мая в Пскове будет запрещена продажа алкоголя.