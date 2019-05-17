Ресторан «Инжир» и Turbotravel приглашают в круиз по Средиземноморью

Уже завтра, 23 мая, в ресторане «Инжир» состоится гастрономический вечер «Круиз по Средиземноморью» с уникальной коллекцией вкусов и оттенков.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации ресторана, меню этого вечера следующее:
- Брускетта с тартаром из лосося
- Зеленый салат с тигровыми креветками
- Горячая закуска «Frutti di Mare»
- Каре ягненка под перечным соусом
- Кокосовое парфе со свежими ягодами
- Вода с лимоном и мятой и другие напитки
- Хлебная корзина
Стоимость на 1 персону - 1700 рублей.
В рамках вечера пройдет розыгрыш специального приза от Turbotravel среди гостей вечера.
23 мая, начало в 19.00
Бронирование мест - 20-19-00.