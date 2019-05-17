Общество

Как правильно выбрать текстильные тапочки

Современная детская обувь должна быть не просто красивой и удобной. Этого уже недостаточно.

Она должна быть не просто легкой, а суперлегкой. Не просто удобной, а анатомически-правильной. Не просто комфортной - она должна «дышать».

Это особенно актуально, если речь идет о тапочках или сандаликах. Ведь именно в такой обуви чаще всего дети проводят весь день в детском саду, а летом гуляют на улице. И от того, как правильно подобрана обувь, зависит здоровье ног малыша.

Сегодня поговорим о тапочках. На что важно обращать внимание?

Во-первых, на подошву.

Как правило, многие производители делают такую обувь из тяжелой резины или материала ТЭП, что означает «термоэластопласт». По сути, та же резина - жесткая и тяжелая. Для тапочек не лучший вариант.

В последнее время все чаще можно увидеть обувь с подошвой из EVA. Она заметно отличается тем, что практически невесомая, но при этом мягкая и не столь долговечная, а ведь детям, как известно, нужна обувь с увеличенной устойчивостью к истиранию, особенно дошкольникам.

Поэтому оптимально выбирать детские тапочки на подошве из полиуретана.

Он удачно сочетает в себе легкость и гибкость EVA с прочностью и надежностью резины. На бирках такой материал часто сокращается до двух букв - «ПУ».

Во-вторых, важна стелька.

Несмотря на то, что ортопеды разных стран до сих пор не могут договориться, нужен ли супинатор, неизменным остается одно - стелька должна быть анатомически правильной формы, а сам материал должен впитывать лишнюю влагу, чтобы ножка оставалась сухой. К тому же хорошо, когда стелька обладает амортизирующим и легким массажным эффектом.

Так, например, в тапочках Nordman в носовой части стельки сделаны специальные массажные выступы в виде пупырышек, которые благотворно влияют на нервные окончания в процессе ходьбы и способствуют улучшению кровообращения.

В такой обуви ребенку удобно играть целый день, кроме того, отсутствует нагрузка на позвоночник.

В-третьих, важно, чтобы ткань пропускала воздух, а внутренняя подкладка была из натурального хлопка.

Если ребенок ходит в тапочках весь день, лучше выбирать обувь с открытой носовой частью, как на фото выше, и обязательно с «пяткой», которая фиксирует стопу. Пятка в текстильной обуви не может быть жесткой как в кожаной обуви. Но она должна быть.