Общество

Завтра в Пскове нельзя будет купить алкоголь

Завтра, 24 мая, в Пскове в связи с проведением в школах «последних звонков» будет запрещена продажа алкогольной продукции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМСУ города Пскова. Запрет на продажу алкогольной продукции вводится в соответствии с постановлением администрации Псковской области от 28 января 2015 года «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской области».

Запрет на продажу алкоголя будет действовать с 11.00 24 мая до 11.00 25 мая.