Общество

Справку о размере пенсии жители Псковской области могут получить в МФЦ

Чтобы получить услугу Пенсионного фонда сегодня необязательно лично обращаться в ПФР по месту жительства. Большинство услуг доступны в Многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении псковского ПФР, сегодня в Псковской области работают 24 офиса МФЦ. Получить услугу можно в любом МФЦ региона вне зависимости от района прописки, что особенно удобно для работающих граждан.

За последнее время существенно расширился перечень услуг ПФР, оказываемых чрез МФЦ. Сегодня жители области могут обратиться в МФЦ за получением следующего перечня услуг ПФР:

- Выдача государственного сертификата на материнский капитал;

- Рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала;

- Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат);

- Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, в т.ч. прием от застрахованных лиц заявлений об обмене или о выдаче дубликата СНИЛС;

- Информирование граждан о предоставлении государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг;

- Установление ежемесячной денежной выплаты;

- Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории РФ и обратно пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

- Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов;

- Прием, рассмотрение заявлений застрахованных лиц в целях реализации ими прав при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений и принятие решений по ним;

- Установление страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению и накопительной пенсии;

- Выплата страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению и накопительной пенсии;

- Установление федеральной социальной доплаты к пенсии.

Обращаем внимание на то, что сегодня жители области могут обратиться в МФЦ за получением справок о размере пенсий (иных выплат).