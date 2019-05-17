Общество

Васильева пожелала школьникам успешной сдачи ЕГЭ

Министр просвещения России Ольга Васильева поздравила выпускников с окончанием школы и праздником Последний звонок, который традиционно отмечается в последние дни мая, а также пожелала им успешно сдать итоговую аттестацию. Слова министра привели ТАСС в четверг в пресс-службе Минпросвещения.

«В России в конце мая отмечают один из главных праздников для ребят, их родителей и учителей - Последний звонок. Данной традиции уже более полувека, и это действительно очень важный день, открывающий перед одиннадцатиклассниками дорогу в будущее. Я поздравляю каждого выпускника с этим замечательным событием. Но все же не стоит забывать, что, хотя время школьных уроков и домашних заданий позади, перед вами стоит важная задача - успешно сдать итоговую аттестацию», - отметила Васильева.

Министр надеется, что выпускники подойдут к подготовке и сдаче экзаменов с должной ответственностью, а в их «сердцах останутся самые теплые воспоминания о школе и об учителях».

Ранее на встрече с президентом России Владимиром Путиным Васильева сообщила, что в 42 тыс. школ в РФ в этом году заканчивают 11-й класс 647 тыс. человек, 1,4 млн человек заканчивают девятый.

Основной период ЕГЭ в 2019 году пройдет с 27 мая по 1 июля, на участие в нем зарегистрировано около 750 тыс. человек. В перечень учебных предметов для сдачи в этом году впервые включен китайский язык.