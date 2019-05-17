Общество

Источник узнал о создании в России социального мегарегулятора на базе ПФР, ФОМС и ФСС

Министерство труда предложило преобразовать Пенсионный фонд (ПФР), Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонд социального страхования (ФСС) в публично-правовые компании. Как утверждают источники РБК, изменение правового статуса этих внебюджетных фондов позволит объединить их в единый государственный социальный фонд. Инициатором создания социального мегарегулятора выступает вице-премьер Татьяна Голикова.

Идея преобразования ПФР в публично-правовую компанию обсуждалась в правительстве еще в конце 2017 году, отмечали источники. Глава ПФР Антон Дроздов позже рассказывал, что кроме публично-правовой компании обсуждались также формы некоммерческой организации и казенного учреждения. Внести в правительство предложения о статусе внебюджетных фондов поручила куратор социальной сферы, вице-премьер Татьяна Голикова. Обсудить предложения Минтруда с экспертами предполагалось во II квартале этого года.

По словам источника издания, функционал публично-правовой компании регулируется отдельным законом или указом президента, что даст возможность установить особый порядок работы реформируемых организаций. При этом необходимо решить вопрос о форме собственности на средства бюджета социальных фондов, в том числе на пенсии. В числе возможных плюсов создания мегарегулятора на базе публичных компаний Голикова называла повышение прозрачности новой структуры за счет публичного статуса, а также сокращение административных издержек.

На данный момент внебюджетными фондами управляют профильные министерства, а федеральный закон «Об основах обязательного социального страхования» (1999 год) определяет социальные фонды как форму социальной защиты, пояснил первый директор Федерального фонда ОМС профессор Владимир Гришин. У Пенсионного фонда сейчас даже нет единого учредительного документа, в котором были бы прописаны его полномочия и организационно-правовая форма. Преобразование фонда в публично-правовую компанию позволило бы ему свободнее распоряжаться средствами - наращивать резервы, инвестировать и размещать свободные деньги. По итогам 2017 года переходящие остатки ПФР составляли 234,2 млрд рублей.

Публично-правовая компания - это некоммерческая организация с правом инвестировать свободные деньги на принципах возвратности, прибыльности и ликвидности. ППК вправе приобретать активы, открывать банковские счета и заключать договоры банковского счета и вклада, создавать филиалы, коммерческие и некоммерческие организации. Такая компания может формировать свой резервный фонд. В законе также прописана возможность осуществления президентом РФ различных полномочий в отношении ППК.