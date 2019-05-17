Общество

Псковская Кадастровая палата информирует об особенностях предоставления сведений из ЕГРН в виде копии межевого и технического планов

Сведения из ЕГРН в виде копии документа, на основании которого сведения внесены в ЕГРН, являются сведениями ограниченного доступа и предоставляются только лицам, указанным в частях 13 - 17 статьи 62 Закона о регистрации. Любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному физическому лицу является нарушением ст.7 федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Кадастровой палаты Псковской области, на этом основании получение копий вышеназванных документов имеет ряд особенностей:

Если на объект зарегистрировано право собственности, копия предоставляется строго в соответствии с частью 13 ст. 62 – необходима доверенность от правообладателя, справка от нотариуса или любой другой документ-основание, позволяющий заявителю получить сведения в виде копии;

Если на объект зарегистрировано ограничение прав (арест, залог и др.) копия может быть предоставлена только самому правообладателю или нотариусу.

Если такие сведения запрашиваются заявителями, указанными в частях 13 - 16 статьи 62 Закона о регистрации, документы, подтверждающие право указанных заявителей на получение сведений ограниченного доступа, не представляются. В запросе дополнительно указываются основания истребования таких сведений, в том числе вид (наименование) полномочия, осуществляемого в установленной сфере деятельности, наименование государственной или муниципальной услуги. На запросе должна быть подпись уполномоченного лица и печать.

Сведения должны быть актуальными на момент запроса (ч.4 ст. 62), на объекты со статусом «архивный», «аннулированный» копии документов не предоставляются. Такие сведения могут быть предоставлены только судам, правоохранительным и надзорным органам, нотариусам.

На основании одного запроса предоставляется один документ.

Межевые и технические планы, начиная с 2014 года представлены исключительно электронной версией в формате файла XML и не дублируются бумажным вариантом. Хранятся непосредственно в информационной системе.

Подать запрос можно любым удобным способом: посредством почтового отправления, использования информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг или непосредственно обратиться в ГБУ Псковской области «МФЦ» в Пскове или любом районном центре.

Наиболее эффективной и приоритетной формой является направление запросов в электронной форме через официальный интернет-портал Росреестра www.rosreestr.ru.

Росреестром также разработан и запущен сервис «Личный кабинет правообладателя», который позволяет в оперативной форме запрашивать и получать сведения об объектах.

Предоставление данной услуги платное (ст. 63 Закона о регистрации, Приказ Минэкономразвития России от 10.05.2016 №291 (ред. от 09.12.2016). Копии документов могут быть предоставлены как в виде бумажного документа, так и электронной версией.

Плата за предоставление в виде бумажного документа составляет для физических лиц 1500 рублей, для юридических – 4500.

За копию в виде электронного документа взимается плата с физических лиц 500 рублей, с юридических 950.