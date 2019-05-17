Общество

Госдума рассмотрит 28 мая законопроект об упрощенном порядке декларирования доходов сельских депутатов

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять в первом чтении законопроект, упрощающий порядок декларирования доходов для работающих на непостоянной основе депутатов сельских поселений.

Как сообщает «Интерфакс», в первом чтении законопроект комитет предложил рассмотреть 28 мая.

«Выносим (законопроект на заседание Госдумы) на 28 мая на первое чтение, мы хотели бы принять во втором и третьем чтении до конца весенней сессии»,- сказал председатель комитета Василий Пискарев.

Поправки в статью 12.1 закона «О противодействии коррупции» определяют, что работающие на непостоянной основе сельские депутаты должны предоставлять сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера только в случае, если в течение отчетного года они приобрели земельный участок, недвижимость, транспортное средство, ценные бумаги или акции на сумму, превышающую общий доход депутата и его семьи за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

Законопроект определяет, что если же таких сделок не совершалось, сельские депутаты должны сообщить об этом высшему должностному лицу субъекта в установленном законом порядке.

Первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев в ходе обсуждения отметил, что эта проблема осталась примерно в половине регионов, хотя она идет на спад и все в большем количестве регионов такие депутаты подают декларации.

«Сегодня 40 субъектов эту проблему практически сняли, все депутаты представляют декларации или осталось один-два человека», - сказал Валеев. По его словам, на сегодняшний день только в Кирове, Кургане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Удмуртии, Хакассии 15-20 депутатов ежегодно не представляют декларации. Большее количество сельских депутатов не представляют декларации только на Алтае, в Красноярске, Забайкалье, но это связана с удаленностью ряда территорий в этих регионах.

Законопроект был разработан в партии «Единая Россия» и внесен группой депутатов и сенаторов во главе с вице-спикером Совета Федерации, секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком.

«По вопросам декларирования ко мне неоднократно обращались депутаты во время моих поездок в регионы. Значительная часть сельских депутатов, осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе, - это учителя, врачи, социальные работники. Все они получают единственный доход по основному месту работы, а полномочия депутата осуществляют на общественных началах», - цитирует А.Турчака пресс-служба партии.

Он отметил, что для сельского депутата сбор всех необходимых для декларации справок зачастую превращается в большую трудность - нужно отпрашиваться с работы, ехать за сотни километров от своего села за необходимыми документами. Кроме того, по его словам, чтобы получить выписки из банка, ведомств необходимо тратить свои личные средства.

При этом в случае серьезных нарушений требований антикоррупционного законодательства сохраняется возможность применения такой меры ответственности как досрочное прекращение полномочий депутата, говорится в сообщении.