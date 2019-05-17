Общество

Девушек Пскова приглашают на кастинг фестиваля красоты и творчества «Краса Вселенной 2020»

Сегодня стартуют кастинги в разных странах мира на четвертый международный фестиваль красоты «Краса Вселенной 2020».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы кастинга, в новом сезоне проект полностью поменял свой формат и теперь не будет позиционироваться как конкурс красоты. Проект отныне будет позиционироваться как фестиваль красоты и творчества.

В фестивале смогут принять участие социально-активные девушки ростом от 165 см в возрасте от 18 до 30 лет. Семейное положение участниц не имеет значения, однако участницы, имеющие детей, не допускаются к участию в фестивале.

Заполнить анкету участницам можно на сайте фестиваля.

В финале фестиваля теперь не будет выхода в купальниках. Вместо него появится много творческих конкурсов. Теперь финалистки фестиваля будут задавать каверзные вопросы членам жюри, а также презентовать свои видеоматериалы, в которых будут рассказывать о том, как сберечь и сохранить природу Земли и как сделать так, чтобы в мире было много добра и меньше негатива.

Отборочный финал от России пройдет в оффлайн формате в конце года в Москве по франшизе «Краса Вселенной Россия 2020». В других странах отборочные этапы пройдут в онлайн-формате с помощью общих интернет-голосований или смс-голосований.

В 2020 году проект отмечает свой первый юбилей с момента основания (2015-2020), в связи с этим финал международного фестиваля пройдет в Каннах во Франции во Дворце фестивалей и конгрессов.

Напомним, что два дня назад в онлайн-формате прошел финал третьего международного фестиваля красоты и творчества «Краса Вселенной 2019». Обладательницей титула «Краса Вселенной 2019" стала Дидар Атмаджа из Казахстана (Алматы).