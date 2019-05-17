Общество

Справедливороссы отметили положительную динамику в развитии Пскова

«Справедливая Россия» отметила положительную динамику в развитии города и глубокое знание проблем Пскова со стороны городской администрации под руководством Александра Братчикова. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свое мнение на этот счет высказал на сессии Псковской гордумы руководитель регионального отделения партии, депутат Олег Брячак по итогам отчета сити-менеджера о работе в 2018 году.

Депутат отметил, что после отчета в адрес главы администрации со стороны депутатов прозвучало очень мало вопросов, что, по его мнению, говорит о постоянной ежедневной совместной работе администрации города и гордумы. «Мы всегда можем зайти, задать вопрос, решить проблемы граждан. И это положительно отражатается на работе администрации. Мы не можем вас за это не поблагодарить. «Справедливая Россия» отмечает динамику в развитии города и глубокое знание проблем города со стороны Александра Братчикова и его подчиненных. У вас прекрасная команда, которая, несмотря на сложные финансовые условия, работает эффективно, несмотря на то, что в Пскове есть проблемы, копившиеся годами», - подчеркнул Олег Брячак.

По его словам, впервые в этом году бюджет города перевалил на 4 млрд рублей. Также он пообещал, что «Справедливая Россия» и дальше будет поддерживать Александра Братчикова, команду администрации Пскова и помогать им.