Общество

22 мая в Торошино прошел ежегодный «День здоровья» для активных пенсионеров Псковского района

22 мая в Торошино прошел ежегодный «День здоровья» для активных пенсионеров Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковского района.

Данное мероприятие для местного отделения Союза пенсионеров уже является визитной карточкой организации.

В этот раз хозяином мероприятия выступила Торошинская волость. По русской традиции хозяева встречали гостей хлебом – солью. С приветственными словами к участникам праздника обратились глава Торошинской волости Алевтина Пылева, глава Псковского района Наталья Федорова и председатель районного Собрания депутатов Андрей Неофитов.

Затем, для восьми команд из сельских поселений Псковского района и команды гостей из города Пскова начались очень занимательные и веселые конкурсные испытания. Участники на время передавали друг другу мяч через голову, змейкой переносили стаканы с водой, бросали баскетбольные мячи в кольцо, играли в дартс.

На спортивной площадке состоялся настоящий праздник. Все участники очень старались и показывали бодрость своего и командного духа, а гости и зрители состязаний это, безусловно, видели и чувствовали.

В заключение соревнований, пока жюри подводило итоги, перед участниками «Дня здоровья» выступили учащиеся Торошинской школы и танцевальная группа из города Пскова. Танцы были настолько зажигательными, что никто из присутствующих не остался в стороне.

Это были своего рода соревнования, а, значит, в итоге были и победители. Наталья Федорова объявила итоговые результаты, вручила всем командам благодарственные письма главы Псковского района и назвала победителей. Ими в 2019 году стали: 3-е место – команда Логозовской волости, 2-е место – команда Завеличенской волости, 1 место – команда Писковичской волости.