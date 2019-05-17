Общество

Депутаты единогласно утвердили отчет главы администрации Пскова Александра Братчикова за 2018 год

Псковская городская Дума утвердила отчет главы администрации города Пскова Александра Братчикова о своей деятельности и деятельности администрации за 2018 год. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии гордумы 23 мая.

Отчет утвержден единогласно.

После доклада об итогах работы по всем отраслям жизнедеятельности города представители разных думских фракций задали ему ряд вопросов и высказали суждение. В частности, руководитель фракции КПРФ Александр Баев поблагодарил сити-менеджера за работу. «Спасибо, что слышите нас, многие вопросы были решены. Прошлый год для вас был очень тяжелым, но коллектив подобрался хороший, вы заложили крепкий фундамент для эффективной работы», - отметил Баев и попросил главу администрации обратить внимание на повышение эффективности работы муниципальных предприятий и качества уборки городских территорий.

Ранее слова поддержки деятельности администрации высказал депутат, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак.

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Депутат-единоросс Федор Постнов высказал ряд пожеланий в части повышения доступности городских территорий для маломобильных групп населения и тоже выразил слова поддержки работы Александра Братчикова и администрации под его руководством.