В Псковском филиале Академии ФСИН России состоялся конкурс красоты, грации и обаяния «Мисс фестиваль». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.
Компетентное жюри определило самую красивую, обаятельную и привлекательную среди участниц «Псковского вече». Победителем конкурса и обладательницей звания «Мисс фестиваль» стала курсант Могилевского института МВД Республики Беларусь Светлана Цыганкова.
Вице-мисс фестиваля стала курсант Белгородского юридического института МВД России им. И.Д. Путилина Мария Советова.
Курсант Академии ФСИН России Екатерина Шматова удостоена звания «Мисс элегантность».
Курсант Пермского института ФСИН России Ляйсан Илькаева – «Мисс очарование».
Курсант Псковского филиала Академии ФСИН России Алина Царева – «Мисс лучезарность».
Титула «Мисс грация» удостоена курсант Владимирского юридического института ФСИН России Наталья Ким.
«Мисс оригинальность» стала слушатель Санкт-Петербургского университета МВД России Екатерина Сафонова.
«Мисс вдохновение» – курсант Владимирского юридического института ФСИН России Евгения Тофт.
Курсант Академии МВД Республики Беларусь Виктория Ковчик завоевала титул «Мисс обаяние».
Все участницы конкурса награждены дипломами, цветами и сладкими подарками, которые им вручил председатель жюри – заместитель главы Псковского района Геннадий Ранцев.