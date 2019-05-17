Общество

КСП Пскова: 76,9% нарушений в 2018 году выявлены при выполнении муниципальных заданий

Отчет о работе Контрольно-счетной палаты Пскова в 2018 году утвердили депутаты Псковской городской Думы на сессии 23 мая.

Как передает корреспондент корреспондент Псковской Ленты Новостей, с докладом об основных показателях и итогах работы подразделения выступил председатель КСП Василий Гончар.

По его словам, 83% от всего объема работы КСП составили экспертно-аналитические мероприятия. Основное внимание уделялось оценке эффективности использования муниципального имущества. При этом было отмечено снижение числа выявленных нарушений.

Основную часть нарушений - 76,9% - составили нарушения при выполнении муниципальных заданий, 5% - в сфере закупок. Контрольных мероприятий проведено 19.

По итогам доклада депутаты поблагодарили Василия Гончара за эффективную работу. «Благодаря КСП нам удалось предотвратить многие нарушения, потому что их вовремя заметили», - констатировал коммунист Александр Баев и пожелал Василию Гончару удачи и терпения, а также еще быстрее реагировать на сигналы, говорящие о возможных нарушениях.

Депутаты единогласно утвердили отчет о работе КСП.