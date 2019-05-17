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Псковский уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов принял участие в Координационном Совете российских омбудсменов

Координационный Совет российских уполномоченных по правам человека, посвященный защите трудовых прав граждан, в котором принял участие псковский омбудсмен Дмитрий Шахов, прошел в Казани под эгидой уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой. Участников Координационного совета поприветствовал первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека по Псковской области.

В работе Координационного совета приняли участие уполномоченные по правам человека из 76 субъектов страны. Среди гостей Совета - председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин, заместитель начальника Управления президента Российской Федерации по общественным проектам Константин Долгов, руководитель Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков, начальник управления по надзору за соблюдением прав и свобод граждан главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры РФ Лариса Коптева, защитник прав человека Республики Армения Арман Татоян, омбудсмен Кыргызской Республики Токон Мамытов, глава программного офиса Совета Европы Петр Зих, представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Рашид Алуаш и другие.

В рамках заседания Координационного совета уполномоченные по правам человека обсудили состояние и актуальные проблемы обеспечения прав граждан на труд: вопросы повышения доступности и качества профессионального образования, развития юридической грамотности и правосознания общества, защиты трудовых прав граждан предпенсионного возраста, проблемы обеспечения занятости инвалидов, вопросы выплаты задолженности по оплате труда при банкротстве предприятий.

Как отметила в ходе заседания Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, в настоящее время в активные трудовые процессы в России вовлечено более 75 миллионов человек. При этом, как заявила омбудсмен, по данным социологических опросов, право на труд и его справедливую оплату входит в пятерку наиболее значимых для граждан. Омбудсмен уточнила, что в 2018 году совместно с органами прокуратуры оказано содействие в защите трудовых прав более чем 18 тысячам граждан. По 22 жалобам восстановлены права работников на оплату труда, а общая сумма выплаченных средств составила более 56 миллионов рублей. Татьяна Москалькова обозначила проблемные моменты в сфере трудовых прав. В частности, к таким проблемам омбудсмен отнесла вопросы о выплатах заработных плат при банкротстве предприятий, соблюдении и защите трудовых прав граждан предпенсионного возраста, а также проблемы обеспечения занятости инвалидов, индексацию оплаты труда и так называемую серую зарплату.

Во второй день впервые прошел семинар-совещание в рамках недавно созданного научно-образовательного центра по правам человека. Инициативу создания такого Центра поддержал президент Российской Федерации Владимир Путин. На семинаре-совещании, были обсуждены актуальные вопросы рассмотрения обращений граждан в органах государственной и муниципальной власти, а также судебная защита прав граждан при рассмотрении обращений региональными омбудсменами. В ходе данного семинара-тренинга выступил Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, который поделился опытом и рассказал о практике рассмотрения жалоб граждан в Псковской области, применения нормативно-правовых актов, выработке эффективного правового алгоритма действий, включая актуальную судебную практику по рассматриваемым жалобам с использованием полномочий региональных омбудсменов, предоставленных Кодексом административного судопроизводства РФ.

Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская рассказала коллегам о региональной информационной системе «Народный контроль», которая успешно функционирует с 2012 года. «Этот проект позволяет любому гражданину сообщить органам республиканской власти о проблеме, указав ее местонахождение и приложив фото. Более того, каждый пользователь может поддержать указанные в системе проблемы, повысив тем самым их значимость. Всего работа «Народа контроля» идет по 64 категориям, позволяя гражданам оценить работу ведомств и районов или вернуть на дорассмотрение уведомление о рассмотрении их заявки. По системным вопросам, которые выявляет мониторинг и анализ системы, формируются соответствующие предложения и направляются президенту республики. Аппарат президента оказывает нам огромную поддержку: ежемесячно мы информируем его о том, что удалось сделать, а где нам нужна помощь», - сказала Сария Сабурская.

Сария Сабурская подчеркнула, что с «Народным контролем» во время визита в республику был ознакомлен президент России Владимир Путин, который впоследствии рекомендовал другим субъектам позаимствовать опыт Татарстана.