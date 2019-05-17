Общество

Имена активных участников подготовки к Ганзейским дням в Пскове будут занесены в «Книгу добрых дел»

Имена активных участников подготовки к Ганзейским дням, которые пройдут в конце июня, будут занесены в «Книгу добрых дел». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на сессии гордумы 23 мая глава города Иван Цецерский.

Он представил доклад о ходе подготовки к Международным Ганзейским дням, отметив, что в течение 2018 и 2019 годов шла активная подготовка муниципалитета к проведению этого мероприятия. В июне 2018 года в городе Росток (Германия) во время проведения 38-х Международных Ганзейских состоялась торжественная передача Пскову флага Ганзы, который международная команда велосипедистов доставила в Псков.

Подготовка к Ганзейским дням в Пскове осуществлялась на всех уровнях власти.

В 2018 году состоялось 2 заседания федерального оргкомитета под председательством заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец; 3 заседания регионального оргкомитета под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и 7 заседаний муниципального оргкомитета под председательством главы города Пскова Ивана Цецерского

Создано 39 рабочих групп, курирующих разные направления подготовки к Ганзейским дням в Пскове: безопасность, работу волонтеров, питание и размещение гостей, организацию культурной программы и другие.

В еженедельном формате проводятся совещания и заседания рабочих групп по работе тематических направлений, руководители которых задействованы в подготовке и обеспечении мероприятий Международных Ганзейских Дней. Были организованы выезды по определению мест для парковок и перехватывающих парковок, также в течение года были осуществлены контрольные выезды по местам массового посещения: комиссия осмотрела рынки, территории у торговых комплексов и гостиниц города. По всем выездам даны поручения об устранении выявленных недостатков.

В октябре 2018 года Международная Ганзейская комиссия в составе 43 участников из 8 стран, посетила Псков и отметила высокий уровень готовности города к проведению масштабных мероприятий и единогласно утвердила концепцию проведения Ганзейских дней в Пскове.

Для решения и координации всех организационных вопросов в сентябре 2018 года создана МАУК «Ганзейская дирекция по проведению праздников».

Как отметил глава города, за оставшееся до Ганзы время предстоит доработать вопросы благоустройства, максимально окрасить ограждения и фасады к 20 июня, чтобы оставшуюся неделю посвятить доработке деталей.

Также Иван Цецерский поблагодарил всех, кто активно участвует в подготовке к Ганзе и пообещал, что их имена будут занесены в «Книгу добрых дел». Сегодня же он вручил соответствующие свидетельства руководителям муниципальных учреждений культуры, предприятий, организаций города, творческих коллективов и общественных организаций.

Информация главы города о подготовке к Ганзе была принята к сведению.