Общество

Борис Курбатов избран председателем первичной профсоюзной организации МКУ города Пскова «Специализированная служба»

Отчетно-выборное собрание состоялось в первичной профсоюзной организации муниципального казенного учреждения Пскова «Специализированная служба». В связи с выходом на заслуженный отдых о сложении своих полномочий заявил председатель первички Владимир Бездорожев.Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного профсоюза.

Владимир Бездорожев возглавлял профсоюзную организацию с 2013 года, в период его руководства численность членов профсоюза на предприятии выросла в два раза. За добросовестное отношение к работе, успешный многолетний труд, значительный вклад в развитие профсоюзного движения в Псковской области он награжден почетной грамотой Псковского областного совета профессиональных союзов, почетной грамотой главы Пскова.

Одним из главных достижений первичной профсоюзной организации под председательством Владимира Бездорожева стало недопущение банкротства предприятия и массовых сокращений работников в 2017 году. По итогам этой правозащитной кампании Владимир Бездорожев был выдвинут на участие в конкурсе «Профсоюзный авангард», который ежегодно проводит центральное профсоюзное издание России «Солидарность», и стал его победителем в номинации «Лидер».

На отчетно-выборном собрании члены ППО МКУ «Специализированная служба» выразили глубокую благодарность своему профсоюзному лидеру за многолетнюю работу по защите прав трудового коллектива, за смелость и последовательность в отстаивании интересов своих товарищей. Заместитель начальника отдела развития профсоюзного движения и коллективных действий Псковского облсовпрофа Валерия Мишакова вручила Владимиру Бездорожеву благодарность от Центрального комитета Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения – за личный вклад в укрепление профсоюзного движения.

Новым председателем ППО данного учреждения единогласно избран Борис Курбатов, до этого занимавший пост заместителя Владимира Бездорожева. Одной из главных задач, стоящих перед первичной профсоюзной организацией, сейчас является заключение нового коллективного договора с учетом позиций отраслевого тарифного соглашения.