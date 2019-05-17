Общество

Почти 800 постановлений и распоряжений издал глава города Пскова Иван Цецерский в 2018 году

Почти 800 постановлений и распоряжений издал глава города Пскова Иван Цецерский в 2018 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом он сообщил на внеочередной сессии гордумы Пскова, отчитываясь о своей деятельности за прошлый год.

Ежегодное подведение итогов – серьезный этап в деятельности органов местного самоуправления, сопряженный с анализом, планированием, корректировкой дальнейших действий. Всеми нами взят курс взят на сохранение социальных обязательств перед населением города... Могу сказать, что наш общий итог работы - это реализация большого количества проектов, и все это благодаря слаженной и конструктивной совместной работе, - подчеркнул Иван Цецерский, начиная свой отчет. - Лично для меня этот отчет - десятый по счету, он является своего рода контрольной чертой и подведением итогов не только за год, но и за десятилетие. За эти годы хочу выразить признательность и благодарность псковичам за конструктивную критику, которая позволяет нам оперативно реагировать, быстро решать общегородские проблемы и вместе делать наш город лучше».

Говоря о своей деятельности как главы города, Иван Цецерский сообщил, что за 2018 год он издал 309 постановлений и 478 распоряжений. Они касались закрепления ответственных должностных лиц по контролю за качеством уборки города; закрепления обязанностей заместителей главы города Пскова за направлениями, кураторами которых они являются; заслушивания ответственных лиц администрации города и руководителей структурных направлений по вопросам повышения качества работы подразделений; данных поручений по подготовке к отопительному сезону в городе Пскове; поручений по месячнику по благоустройству и уборке города Пскова; поручений по подготовке к началу учебного года в дошкольных и школьных образовательных учреждениях города Пскова.

Отдельно Иван Цецерский остановился на итогах реализации своих постановлений и распоряжений. Так, за неудовлетворительное качество работы по исполнению контрактов на ремонт дворовых территорий и за некачественную уборку города Пскова в зимний период покинули свой пост начальник УГХ и его заместитель. Предварительно отчет начальника управления был заслушан на профильном комитете гордумы. К подрядным организациям, некачественно убирающим Псков в зимний период, применены штрафные санкции, и они предупреждены о возможности расторжения контракта.После проведенных в соответствии с Постановлением главы города Пскова контрольных выездов на округа выявлен ряд нарушений в работе подрядчиков по ремонту дворовых территорий, в адрес подрядных организаций направлены предписания по устранению выявленных недостатков.