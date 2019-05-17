Константин Болотин назначен на должность директора МП г. Пскова «Горводоканал» еще на три года

Псковская городская Дума согласовала назначение Константина Болотина на должность директора МП г. Пскова «Горводоканал» еще на три года. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии гордумы.
До этого депутаты соблюли формальную процедуру и прекратили с ним предыдущий трудовой контракт.
По итогам тайного голосования за назначение Константина Болотина на новый срок проголосовали единогласно.
Напомним, Константин Болотин занимает должность директора водоканала с 14 июня 2013 года, а также является депутатом Псковской городской Думы с 2007 года.