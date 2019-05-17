Общество

Псковская гордума назначила нового директора вечерней школы

Псковская городская Дума согласовала кандидатуру Олега Печатникова для назначения на должность директора МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии, которая проходит 23 мая, решение принималось тайным голосованием. За кандидатуру Печатникова проголосовали все 24 депутата.

Кроме того, в формате тайного голосования депутаты согласовали назначение Елены Симвулиди на должность заведующего детского сада №29. Продлены полномочия и.о. заведующего муниципальным детским садом компенсирующего вида №19 Ольге Заболотниковой и директора Центра образования «Подросток» Людмиле Заседателевой.