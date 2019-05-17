Общество

437 решений приняли депутаты Псковской городской Думы в 2018 году

437 решений приняли депутаты Псковской городской Думы в 2018 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил глава города Пскова Иван Цецерский на внеочередной сессии гордумы Пскова, отчитываясь о своей деятельности за прошлый год.

За отчетный период, по его словам, проведено 14 сессий городского парламента и принято 437 решений, из них 70 носят нормативно-правовой характер. Инициатива в разработке 80 муниципальных правовых актов принадлежит главе города, думским комитетам и депутатам.

С начала работы Думы 6-го созыва введена практика ежемесячного заслушивания на заседаниях профильных комитетов гордумы информации руководителей подразделений администрации Пскова об исполнении полномочий по решению вопросов местного значения. Это позволяет депутатам лучше погрузиться в задачи и проблемы, решаемые совместно с администрацией.

Среди важных решений, принятых гордумой в 2018 и 2019 годах, Иван Цецерский выделил следующие:

Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан освобождены от уплаты земельного налога на 2018-2019 годы;

Учреждена «Книга добрых дел Псковской Ганзы-2019», а также даты проведения мероприятий и Ганзейская символика;

Создана Ганзейская дирекция по организации праздников;

Утверждены карты и схемы праздничного пространства на 39-х Международных Ганзейских Днях;

Принято решение о проведении реконструкции стадиона Машиностроитель»;

Принято решение о передаче бывшего здания прачечной на улице Коммунальной под строительство Школы спортивной гимнастики имени Немова;

Введена практика публичного заслушивания на сессии Псковской городской Думы руководителей структурных подразделений администрации по вопросам, требующим принятия оперативных мер;

Дано согласие на создание Контрольного управления администрации города.

Проведено 84 заседания комитетов Псковской городской Думы, на которых рассмотрено 573 вопроса, из них 81 вопроса контрольного характера. 437 вопросов получили положительное заключение по итогам рассмотрения на сессиях.

Отдельно в своем отчете Иван Цецерский остановился на ключевых итогах деятельности каждого из комитетов гордумы. Всего их 6 плюс одна комиссия.

Комитет по бюджету, налогам и финансовому контролю провел 17 заседаний и рассмотрел 71 вопрос,18 из них - контрольные вопросы.

Комитет по ЖКХ и благоустройству провел 15 заседаний, рассмотрел 108 вопросов, 22 из них - контрольные.

Комитет по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности провел 17 заседаний и рассмотрел 232 вопроса, из них 12 вопросов по контролю.

Комитет по правовым вопросам и развитию местного самоуправления провел 12 заседаний, на которых рассмотрено 60 вопросов, из них 6 контрольных.

Комитет по социальным вопросам и молодежной политике провел 12 заседаний и рассмотрел 76 вопросов, из них 10 вопросов контрольного характера.

Комитет по предпринимательству, инвестиционной деятельности и туризму провел 9 заседаний и рассмотрел 24 вопроса (13 вопросов по контролю).

Комиссия по Регламенту и депутатской этике провела 2 заседания, на которых рассмотрела 2 вопроса.

Кроме того, в прошлом году в Пскове было проведено 53 публичных слушания для обсуждения с жителями проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения.