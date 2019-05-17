Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
мечта, ставшая явью
Господдержка бизнеса
Первый светский вечер в Пскове
производство пэт-гранул от и до
Почему весной? Потому что дешевле!
Samsung Galaxy за вкусные покупки
О неравном бое с пармезаном
Телефон прямого эфира 56-73-72
Стань волонтером!
Опасны ли суперджеты?
 
 
 
ещё Общество 17.05.2019 07:5915 Неравнодушных людей просят помочь известной псковской журналистке 23.05.2019 15:350 309 человек пострадали от укусов клещей в Псковской области с 15 мая 23.05.2019 15:341 Специалисты «Псковэнерго» завершили подготовку электрических сетей к ЕГЭ 23.05.2019 15:332 Подрядчик рассказал, что успеет сделать на «Машиностроителе» к Ганзейским дням 23.05.2019 15:038 Иван Цецерский: Я беру с собой людей из Пскова 23.05.2019 14:590 Руководитель Департамента межрегиональных связей Москвы: Дни Псковской области — новый шаг на пути нашего сотрудничества
 
 
 
Самое популярное 20.05.2019 19:596 Реплика Донецкого: Голые пионерки 22.05.2019 18:160 Стала известна причина смертельной аварии в Пустошкинском районе 21.05.2019 08:068 Пскович при помощи гвоздей решил бороться с озорными детьми 20.05.2019 07:453 В Пскове в Детском парке сотрудники МЧС вытащили из ларька змею. ВИДЕО 22.05.2019 16:070 Два человека погибли в лобовом столкновении «Ленд Ровера» и эвакуатора на трассе в Пустошкинском районе. ФОТО
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

437 решений приняли депутаты Псковской городской Думы в 2018 году

23.05.2019 12:34|ПсковКомментариев: 0

437 решений приняли депутаты Псковской городской Думы в 2018 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил глава города Пскова Иван Цецерский на внеочередной сессии гордумы Пскова, отчитываясь о своей деятельности за прошлый год.

За отчетный период, по его словам, проведено 14 сессий городского парламента и принято 437 решений, из них 70 носят нормативно-правовой характер. Инициатива в разработке 80 муниципальных правовых актов принадлежит главе города, думским комитетам и депутатам.

С начала работы Думы 6-го созыва введена практика ежемесячного заслушивания на заседаниях профильных комитетов гордумы информации руководителей подразделений администрации Пскова об исполнении полномочий по решению вопросов местного значения. Это позволяет депутатам лучше погрузиться в задачи и проблемы, решаемые совместно с администрацией.

Среди важных решений, принятых гордумой в 2018 и 2019 годах, Иван Цецерский выделил следующие:

  • Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан освобождены от уплаты земельного налога на 2018-2019 годы;

  • Учреждена «Книга добрых дел Псковской Ганзы-2019», а также даты проведения мероприятий и Ганзейская символика;

  • Создана Ганзейская дирекция по организации праздников;

  • Утверждены карты и схемы праздничного пространства на 39-х Международных Ганзейских Днях;

  • Принято решение о проведении реконструкции стадиона Машиностроитель»;

  • Принято решение о передаче бывшего здания прачечной на улице Коммунальной под строительство Школы спортивной гимнастики имени Немова;

  • Введена практика публичного заслушивания на сессии Псковской городской Думы руководителей структурных подразделений администрации по вопросам, требующим принятия оперативных мер;

  • Дано согласие на создание Контрольного управления администрации города.

Проведено 84 заседания комитетов Псковской городской Думы, на которых рассмотрено 573 вопроса, из них 81 вопроса контрольного характера. 437 вопросов получили положительное заключение по итогам рассмотрения на сессиях.

Отдельно в своем отчете Иван Цецерский остановился на ключевых итогах деятельности каждого из комитетов гордумы. Всего их 6 плюс одна комиссия.

  • Комитет по бюджету, налогам и финансовому контролю провел 17 заседаний и рассмотрел 71 вопрос,18 из них - контрольные вопросы.

  • Комитет по ЖКХ и благоустройству провел 15 заседаний, рассмотрел 108 вопросов, 22 из них - контрольные.

  • Комитет по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности провел 17 заседаний и рассмотрел 232 вопроса, из них 12 вопросов по контролю.

  • Комитет по правовым вопросам и развитию местного самоуправления провел 12 заседаний, на которых рассмотрено 60 вопросов, из них 6 контрольных.

  • Комитет по социальным вопросам и молодежной политике провел 12 заседаний и рассмотрел 76 вопросов, из них 10 вопросов контрольного характера.

  • Комитет по предпринимательству, инвестиционной деятельности и туризму провел 9 заседаний и рассмотрел 24 вопроса (13 вопросов по контролю).

  • Комиссия по Регламенту и депутатской этике провела 2 заседания, на которых рассмотрела 2 вопроса.

Кроме того, в прошлом году в Пскове было проведено 53 публичных слушания для обсуждения с жителями проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В 2019 году исполняется 5 лет с момента введения РФ продовольственного эмбарго. К чему привели контрсанкции?
В опросе приняло участие 1450 человек
23.05.2019, 15:470 15,9 тонн китайских рыбных консервов не допустили к ввозу на «Шумилкино» 23.05.2019, 15:380 В соцсети появилось видео момента смертельного ДТП в Пустошкинском районе 23.05.2019, 15:350 309 человек пострадали от укусов клещей в Псковской области с 15 мая 23.05.2019, 15:341 Специалисты «Псковэнерго» завершили подготовку электрических сетей к ЕГЭ
23.05.2019, 15:332 Подрядчик рассказал, что успеет сделать на «Машиностроителе» к Ганзейским дням 23.05.2019, 15:200 Россияне в 2019 году стали чаще организовывать свои турпоездки самостоятельно 23.05.2019, 15:160 Экскурсионный центр «Троицкий» приглашает псковичей в паломнические поездки 26 и 28 мая 23.05.2019, 15:070 Три проекта в сфере культуры из Псковской области получат субсидии из федерального бюджета
23.05.2019, 15:050 Псковское отделение «Союза женщин России»: К сожалению, регион не может похвастаться количеством женщин в законодательной власти 23.05.2019, 15:038 Иван Цецерский: Я беру с собой людей из Пскова 23.05.2019, 14:590 Руководитель Департамента межрегиональных связей Москвы: Дни Псковской области — новый шаг на пути нашего сотрудничества 23.05.2019, 14:530 ДМБ-2019: что стоит за отставкой Ивана Цецерского
23.05.2019, 14:510 Губернатор: Дни Псковской области в Москве - хорошая возможность презентовать потенциал региона 23.05.2019, 14:490 Госдума упростила прием на службу по контракту в Росгвардию 23.05.2019, 14:470 Ночная литургия для молодежи пройдет в Троицком соборе завтра 23.05.2019, 14:461 Выставка-ярмарка продукции агропромышленных предприятий Псковской области открылась в Москве
23.05.2019, 14:400 Юные пожарные из Псковской области заняли призовые места на межрегиональной встрече дружин 23.05.2019, 14:400 Конфликты между городом и областью никому не нужны - Иван Цецерский 23.05.2019, 14:400 Михаил Ведерников открыл Дни Псковской области в Москве 23.05.2019, 14:310 24 мая в Великих Луках назначат главу администрации города
23.05.2019, 14:272 «Этот разговор перевернул мою жизнь»: настоятель церкви Старое Вознесение в Пскове рассказал о том, как пришел к вере 23.05.2019, 14:262 Иван Цецерский не расценивает переход на новую должность как наказание за провалы 23.05.2019, 14:230 Александр Козловский подарил бытовую технику многодетным семьям в Кунье и Пскове 23.05.2019, 14:210 В Великих Луках мошенник обманул кассира магазина
23.05.2019, 14:202 Иван Цецерский приступит к работе в Национальной ассоциации развития местного самоуправления на следующей неделе 23.05.2019, 14:051 На смену жаркой погоде в Псковской области придет небольшое похолодание - синоптики 23.05.2019, 13:510 В правительство направлен пакет предложений от «Новой школы» для включения в программу «Земский учитель» 23.05.2019, 13:350 Охват детей дополнительным образованием в России не меняется, но растет доля платных кружков
23.05.2019, 13:270 23 мая в великолукских школах прозвенел последний звонок 23.05.2019, 13:094 Председателем городского «ганзейского» оргкомитета избран Александр Братчиков 23.05.2019, 13:086 Елена Полонская назначена исполняющим обязанности главы Пскова 23.05.2019, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»
23.05.2019, 13:0211 Иван Цецерский сложил полномочия главы города Пскова 23.05.2019, 13:020 Почти 5,6 тысяч обращений поступило в Псковскую гордуму от горожан в 2018 году 23.05.2019, 13:000 26 мая в Пскове выступят хореографический ансамбль «Лада» и хор русской песни «Радуга» 23.05.2019, 12:522 Иван Цецерский оставит пост главы города Пскова, но останется депутатом гордумы
23.05.2019, 12:490 В Пскове 24 мая пройдут VIII Кирилло-Мефодиевские книговедческие чтения 23.05.2019, 12:480 Наибольшую часть профессорско-преподавательского состава вузов РФ составляют женщины 23.05.2019, 12:460 13 км дорог отремонтировано в Пскове в 2018 году при областной и федеральной поддержке 23.05.2019, 12:430 В Псковской области стартовал флешмоб «Вода, я люблю тебя»
23.05.2019, 12:420 Псковская областная универсальная научная библиотека проводит цикл мероприятий «Летнее чтение. Сезон 7» 23.05.2019, 12:410 Городской туристско-информационный центр и дом творческих индустрий могут появиться на Георгиевской, 4 в Пскове 23.05.2019, 12:390 После наезда «Тойоты» великолучанка доставлена в реанимацию с многочисленными травмами 23.05.2019, 12:382 298 свалок убрано с территории Пскова по итогам контрольных выездов Ивана Цецерского
23.05.2019, 12:380 Уголовное дело возбуждено в отношении 45-летней безработной жительницы Локни, похитившей велосипед 23.05.2019, 12:340 437 решений приняли депутаты Псковской городской Думы в 2018 году 23.05.2019, 12:332 Почти 800 постановлений и распоряжений издал глава города Пскова Иван Цецерский в 2018 году 23.05.2019, 12:276 Иван Цецерский внес в повестку сессии вопрос о досрочном сложении полномочий главы Пскова
23.05.2019, 12:271 Денису Василевскому на три месяца продлили срок исполнения обязанностей директора «Службы благоустройства города» 23.05.2019, 12:260 В типографию города Пскова требуется сотрудник 23.05.2019, 12:200 Глава Невельского района: В небольших муниципалитетах исполнительная власть держится на женщинах 23.05.2019, 12:160 Псковская гордума назначила нового директора вечерней школы
23.05.2019, 12:160 Неизвестный завладел реквизитами банковской карты великолучанки и похитил 5 тыс. рублей 23.05.2019, 12:160 В Псковском филиале Академии ФСИН России состоялся конкурс красоты, грации и обаяния «Мисс фестиваль» 23.05.2019, 12:150 Псковская библиотека приглашает псковичей в Ганзейское путешествие 23.05.2019, 12:130 Константин Болотин назначен на должность директора МП г. Пскова «Горводоканал» еще на три года
23.05.2019, 12:110 Псков уже приступил к участию в реализации нацпроектов 23.05.2019, 12:080 Борис Курбатов избран председателем первичной профсоюзной организации МКУ города Пскова «Специализированная служба» 23.05.2019, 12:080 В рамках Дней Псковской области в городе Москва проходят матчевые встречи по боксу и самбо 23.05.2019, 12:000 Выгодное майское предложение действует для псковичей на Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross
23.05.2019, 11:560 В Пскове открылась конференция, посвященная роли женщины в Ганзейском союзе 23.05.2019, 11:500 Псковский уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов принял участие в Координационном Совете российских омбудсменов 23.05.2019, 11:460 22 мая в Торошино прошел ежегодный «День здоровья» для активных пенсионеров Псковского района 23.05.2019, 11:433 Имена активных участников подготовки к Ганзейским дням в Пскове будут занесены в «Книгу добрых дел»
23.05.2019, 11:390 «Сообразим на троих»: о городских делах… 23.05.2019, 11:302 КСП Пскова: 76,9% нарушений в 2018 году выявлены при выполнении муниципальных заданий 23.05.2019, 11:270 В Псковской Академии ФСИН состоялись спортивные состязания между участниками международного фестиваля «Псковское вече» 23.05.2019, 11:266 Псковичи смогут экономить на оплате коммунальных услуг до 2000 рублей в месяц
23.05.2019, 11:250 Николай Хондзинский: Дирижерская профессия открывает еще больше возможностей в приобщении к музыке и в раскрытии самого себя 23.05.2019, 11:202 Депутаты единогласно утвердили отчет главы администрации Пскова Александра Братчикова за 2018 год 23.05.2019, 11:110 Два 28-летних жителя Куньи подозреваются в краже имущества из дачного дома 23.05.2019, 11:105 Ограничить движение учебных автомобилей по улицам Пскова в «часы пик» призвал Олег Брячак
23.05.2019, 11:080 Справедливороссы отметили положительную динамику в развитии Пскова 23.05.2019, 11:050 22-летний пскович похитил электрический чайник из магазина на Труда 23.05.2019, 11:040 40 км дорог Пскова нужно ремонтировать ежегодно, чтобы все дороги привести в нормативное состояние 23.05.2019, 10:560 В Пскове начал работу международный молодежный конгресс «Интернациональное содружество»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.