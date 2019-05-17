Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

Компанию постоянным соведущим - главному редактору Псковской Ленты Новостей Александру Савенко и публицисту, кандидату исторических наук Константину Калиниченко - составит главный редактор газеты «Псковская губерния» Денис Камалягин.

Сегодня на сессии Псковской городской Думы состоятся отчеты главы Пскова и главы администрации города. На минувшей неделе Иван Цецерский избран председателем правления Национальной ассоциации развития местного самоуправления. Какие изменения произойдут в системе управления городом в самое ближайшее время передачи, обсудят с радиослушателями участники программы.

Если вам есть, что сказать по обсуждаемым темам, звоните по телефону прямого эфира 56 73 72.