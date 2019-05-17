Общество

Денису Василевскому на три месяца продлили срок исполнения обязанностей директора «Службы благоустройства города»

Денису Василевскому на три месяца продлили срок исполнения обязанностей директора муниципального казенного учреждения города Пскова «Служба благоустройства города». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято на сессии Псковской городской Думы сегодня, 23 мая.

Александр Братчиков обратил внимание, что на профильном комитете гордумы озвучивалось мнение, что Денис Василевский «созрел» для того, чтобы возглавить предприятие без приставки «и.о.», и попросил проголосовать за его назначение. Глава города Иван Цецерский предложил пойти навстречу, изменить формулировку вопроса, включенного в повестку и проголосовать за его назначение директором предприятия.

Однако начальник правового отдела гордумы Наталья Шикун предложила не спешить, поскольку нужно сначала изучить документы на соответствие Дениса Василевского квалификационным требованиям. Так, несмотря на то, что он имеет большой стаж работы на муниципальной должности - 12 лет, руководящую должность (первого заместителя директора предприятия, а затем и.о.) он занимает чуть менее трех лет, а нужно пять.

В конечном счете, депутаты утвердили продление срока его полномочий как и.о., а к вопросу назначения его директором предприятия решили вернуться на июньской сессии.

Напомним, аналогичное решение было принято на сессии 12 февраля. Тогда срок исполнения обязанностей Васильеву продлили также на три месяца.