Общество

13 км дорог отремонтировано в Пскове в 2018 году при областной и федеральной поддержке

13 км дорог отремонтировано в Пскове в 2018 году при областной и федеральной поддержке. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил глава города Иван Цецерский на внеочередной сессии гордумы Пскова, отчитываясь о своей деятельности за прошлый год.

Отдельно в рамках отчета он остановился на итогах взаимодействия города с региональной властью. «Ремонт дорог - одна из самых больших задач, стоящих перед городскими властями в 2018, 2019 годах. 411 334 тыс. рублей было выделено в 2018 году на ремонт дорог. Финансирование будет продолжено и в 2019 году. Общая протяженность отремонтированных дорог – 13 км. Общая площадь – 163 тыс. м2», - сообщил Иван Цецерский.

Говоря о проектах, реализованных в Пскове при областной и федеральной поддержке, глава города напомнил, что в прошлом году выделено финансирование на продление программы «Чистая вода» и строительство подземного водозабора. В настоящее время завершение I этапа строительства планируется за счет средств гранта, привлеченного в рамках проекта «Чистая вода для регионов» Программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия» 2014-2020 гг. Объем финансирования проекта - 3,4 млн. евро (238 млн. рублей).

Из резервного фонда правительства РФ в 2018 году выделены денежные средства в размере 30 млн. рублей на создание доступной инфраструктуры в Пскове – закупку мобильных санитарно-гигиенических комплексов, универсальных тактильно-звуковых стендов с мнемосхемой для уличного размещения, двух микроавтобусов, оборудованных для перевозки инвалидов, ходунков-роллаторов, трости-стульев, тактильно-звуковых стендов.

Благодаря федеральной поддержке, в рамках подготовки к Международным Ганзейским Дням, Псков получил значительное дополнительное финансирование на ремонт фасадов, дорог, социальных объектов, объектов туристской инфраструктуры:

Идут работы по реконструкции стадиона «Машиностроитель». В 2018 году на реконструкцию стадиона из федерального бюджета выделено 695,944 млн. рублей, из областного - 52,383 млн. рублей. На стадионе установят кассы, большую и малую трибуны, наладят инженерные сети, обустроят основное поле и беговые дорожки, а также благоустроят территорию.

В Псковском Кремле проведены точечные противоаварийные работы: восстановление деревянных кровель на участке протяженностью 80 м, установка сеточных ограждений по боевым ходам стен вдоль участков экскурсионных маршрутов, проведен ремонт смотровой площадки.

В рамках создания туристско-рекреационного кластера «Псковский» в 2018 году завершилась реконструкция ул. Свердлова. Также был осуществлен ремонт Музейного, Комсомольского переулков, ул. Спегальского, сквера около Вечного огня, Аллеи героев, сквера Павших Борцов. Стоимость проведенных работ - 496 012 696 рублей.

Псковская областная научная библиотека стала объектом федеральной адресной инвестиционной программы, общий объем финансирования реконструкции - 215 млн. рублей. В 2018 году выделено 115,89 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 97,96 млн. рублей. В федеральном бюджете на 2019 год на завершение мероприятия предусмотрено 94,6 млн. рублей. После окончания работ площадь хранения будет увеличена более чем на 200 кв. м, будет оборудована лаборатория по восстановлению раритетных экземпляров.

Идут работы по реконструкции студенческого кампуса ПсковГУ. Стоимость проекта 447,51 млн. рублей.

Продолжается строительство Северного обхода. Общая протяженность - 8,736 км. В настоящее время выполнены работы на сумму 942 млн. рублей. Из федерального бюджета в 2018 году предоставлена финансовая помощь на строительство объекта в сумме 800 млн. рублей.