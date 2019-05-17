Иван Цецерский внес в повестку сессии вопрос о досрочном сложении полномочий главы Пскова

Иван Цецерский внес в повестку 25-й сессии Псковской гордумы вопрос о рассмотрении заявления о досрочном сложении полномочий главы Пскова. Соответствующую просьбу он озвучил перед началом работы сессии 23 мая.
Кроме того, он внес в повестку вопрос об изменении состава оргкомитета по подготовке к Ганзейским дням. Напомним, ранее в повестке сессии был только один вопрос - об отчете главы Пскова за 2018 год.
Уход с поста руководителя муниципалитета связан с избранием Ивана Цецерского председателем правления Национальной ассоциации развития местного самоуправления. Напомним, такое решение принято на учредительном собрании ассоциации 17 мая.
Напомним, Иван Цецерский родился 14 февраля 1967 года в Брестской области в семье рабочих. После окончания восьми классов средней школы в 1982 году поступил в Гродненское культурно-просветительное училище, которое окончил в 1985 году. В этом же году поступил в Львовское высшее военно-политическое училище, которое окончил в 1989 году.
В период с 1989 года по 1996 год проходил службу в 76-й дивизии. Принимал участие в выполнении спецадач правительства, возлагаемых на ВДВ, в том числе в Чечне в 1995 году. Награжден медалью Суворова.
С 1996 года по 2006 год - начальник Дома офицеров Псковского гарнизона. В 2001 году присвоено воинское звание «подполковник».
В 2000 году закончил с отличием юридический факультет Московского социального университета. Занимался преподавательской деятельностью в Академии права и управления, Псковском филиале Северо-Западной Академии государственной службы, Псковском юридическом институте, в которых читал курс лекций «Муниципальное право» более десяти лет.
С 1998 года начал депутатскую деятельность. Является депутатом Псковской городской Думы пяти созывов (1998, 2002, 2007, 2012, 2017). С 2009 года - глава города Пскова.
В 2010 году избран председателем Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», в 2011 году - председателем Регионального Совета ООО «ВСМС» по Псковской области.
В настоящее время - президент Союза городов Центра и Северо-Запада России.