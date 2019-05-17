Общество

26 мая в Пскове выступят хореографический ансамбль «Лада» и хор русской песни «Радуга»

В ближайшее воскресенье, 26 мая, пройдет третье мероприятие из серии «Ганзейская вечеринка». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, в рамках программы, для всех гостей выступит народный самодеятельный коллектив хореографический ансамбль «Лада» и народный самодеятельный коллектив - хор русской песни «Радуга».



Ансамбль «Лада» - активный участник традиционных городских и областных праздников, конкурсов и фестивалей. Благодаря работоспособности и инициативе Н. Княжецкой, коллектив проводит обширную концертную деятельность по области и пользуется огромной популярностью среди всех категорий населения.

Хор «Радуга» - это коллектив, который постигает традиции народного пения и имеет свою манеру исполнения. Основа репертуара коллектива – народные песни, в том числе песни Псковской области, а также стилизованные авторские песни. В репертуар подбираются песни, которые не звучат в других коллективах, песни, которые трогают сердце, вызывают сопереживание, дарят людям радость.

Вход на мероприятие свободный.

Начало в 13.00.