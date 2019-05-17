Общество

Городской туристско-информационный центр и дом творческих индустрий могут появиться на Георгиевской, 4 в Пскове

Городской туристско-информационный центр и дом творческих индустрий могут появиться в доме №4 по улице Георгиевской в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил глава города Иван Цецерский на внеочередной сессии Псковской гордумы, отчитываясь о своей деятельности за прошлый год. Напомним, это здание является объектом культурного наследия регионального значения) «Усадьба городская Беклешова Н.А. Дом жилой XVII в., конец XIX в.»).

Рассказывая о наиболее значимых проектах, на которые направлялись бюджетные ассигнования за 2018 год, он пояснил, что на приобретение нежилого помещения под эти цели было выделено 11,9 млн рублей.

Говоря о прочих значимых мероприятиях, профинансированных из бюджета, Иван Цецерский перечислил следующие:

Заключен муниципальный контракт на реконструкцию стадиона «Машиностроитель» - 747,4 млн рублей. В 2018 году осуществлено 30% авансирование в сумме 224,2 млн рублей.

Заключены муниципальные контракты по строительству двух детских садов (на ул. Звездная, 17-б на 270 мест – 179,8 млн. рублей и на ул. М. Егорова на 270 мест -179,8 млн. руб.) и строительству пристройки ул. Народная, 51-а (МБДОУ №44 «Снегирек») на 80 мест - 66,4 млн. рублей.

Выполнена реконструкция ул. Свердлова с прилегающими парковыми зонами в сумме 227,6 млн рублей.

К Ганзейским дням за счет средств федерального бюджета профинансированы расходы на сумму 350 млн рублей на устройство дорожных покрытий по 22 адресам и благоустройство 5 придворовых территорий.

Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию ул. Л. Поземского от Троицкого моста до границы Пскова - 29,7 млн рублей.

Изготовлена проектно-сметная документация по благоустройству парка между Мирожским монастырем и Красноармейской набережной в на сумму 777,5 тыс. рублей.

Выполнен капитальный ремонт Братского кладбища воинов Советской Армии на ул. Юбилейной – 1,9 млн рублей.

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» приведены в нормативное состояние 16 дворовых территорий - 41 107,8 тыс. рублей; выполнено устройство наружного освещения 8 дворовых территорий – 574,8 тыс. рублей и выполнено обустройство 9 детских площадок - 4 633,0 тыс. рублей.