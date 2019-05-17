Общество

Почти 5,6 тысяч обращений поступило в Псковскую гордуму от горожан в 2018 году

Почти 5,6 тысяч обращений поступило в Псковскую городскую Думу от горожан в 2018 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил глава города Иван Цецерский на внеочередной сессии Псковской гордумы, отчитываясь о своей деятельности за прошлый год.

Так, по его словам, за отчетный период в Псковскую городскую Думу поступило 5567 официальных писем и заявлений, из них 272 - обращения граждан. Все обращения, заявления и жалобы обработаны, даны разъяснения и приняты решения совместно с администрацией города Пскова.

В основном обращения граждан касались вопросов благоустройства дворов (69), вопросов жилищно-коммунальной сферы (44), вопросов оплаты ЖКУ (44) и ремонта домов (28).

Напомним, решением Псковской городской Думы создан единый реестр обращений граждан, требующих длительного срока исполнения, и судебных решений. Он формируется из судебных решений и обращений граждан, которые требуют финансирования и не могут быть исполнены в текущем году. По состоянию на 1 мая в данном реестре значится 335 позиций, из них 104 снято с контроля, так как мероприятия по ним исполнены.

Кроме того, многие вопросы, волнующие горожан, решаются в формате личных приемов главы города. За 2018 год проведено 12 официальных приемов граждан и 144 встречи по личным вопросам. С вопросами и за консультативной помощью обратилось 204 псковича.