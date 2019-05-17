Общество

Иван Цецерский оставит пост главы города Пскова, но останется депутатом гордумы

Иван Цецерский оставит пост главы города Пскова, но останется депутатом Псковской городской Думы. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом он сообщил на внеочередной сессии, отчитываясь о своей деятельности за прошлый год.

«Учитывая, что я завершаю срок главы Пскова, хотел бы сказать много слов благодарности избирателям. Они всегда меня поддерживали. Я пять раз избирался в гордуму, мне в Москве разрешили остаться депутатом. Поэтому я никуда от вас не ухожу и буду рад приезжать на сессии», - сообщил глава Пскова.

Далее Иван Цецерский высказал слова благодарности главе администрации города Александру Братчикову и пожелал ему успехов в работе. Также слова его благодарности были адресованы администрации области и губернатору, депутатам, ветеранам.

«Спасибо администрации за взаимодействие и поддержку Пскова в разных проектах. Надеюсь, поддержка Пскова будет идти только по нарастающей», - отметил он.

Отдельные добрые слова он высказал в адрес Олега Брячака. «У меня были сложные отношения с Брячаком, а сегодня они такие, что мы можем обсуждать любые вопросы и понимать, что отношения близки к дружеским. С другими депутатами они разные, но я хотел во всем находить компромисс», - отметил глава города.

Депутаты утвердили отчет главы города единогласно.

Напомним, уход с поста руководителя муниципалитета связан с избранием Ивана Цецерского председателем правления Национальной ассоциации развития местного самоуправления. Напомним, такое решение принято на учредительном собрании ассоциации 17 мая.