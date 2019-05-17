Общество

Председателем городского «ганзейского» оргкомитета избран Александр Братчиков

Председателем оргкомитета по подготовке и проведению Ганзейских дней нового времени, которые пройдут в Пскове в июне, назначен глава администрации города Пскова Александр Братчиков. Заместитель председателя оргкомитета - и.о. главы города Елена Полонская.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято на внеочередной сессии Псковской городской Думы 23 мая.

Напомним, ранее оргкомитет возглавлял Иван Цецерский. В связи с избранием председателем правления Национальной ассоциации развития местного самоуправления он досрочно сложил с себя полномочия главы Пскова и прекратил полномочия председателя оргкомитета.