Общество

На смену жаркой погоде в Псковской области придет небольшое похолодание - синоптики

Погода, которая сейчас наблюдается в Псковской области, - это превышение нормы для конца мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

По ее словам, теплая погода заканчивается, уже в ближайшие два дня характер погоды поменяется. 24 мая ожидается, что дневная температура поднимется до +22 градусов, а в последующие дни максимальные дневные температуры будут в пределах +15...+20, ночные температуры будут колебаться в пределах +2...+7, +3...+8. Такая погода, возможно, сохранится и в первую пятидневку июня.

«Мы не ожидаем заморозков, а в ближайшие два дня возможны кратковременные дожди, - прокомментирована Тала Нещадимова. - Понижение температур не должно пугать псковичей. Это не похолодание как таковое, это возврат температурного режима к тому, который свойственен Псковской области в конце мая-начале июня».