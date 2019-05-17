Общество

В правительство направлен пакет предложений от «Новой школы» для включения в программу «Земский учитель»

Комплекс предложений для включения в программу «Земский учитель» отправлен на имя вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой. Они были выработаны в ходе широкого обсуждения, организованного в регионах активистами партпроекта «Единой России» «Новая школа» с целью реализации Послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию. Об этом сообщила координатор партийного проекта, член комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова.

«Мною было направлено официальное обращение на имя заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, в котором содержится пакет предложений для включения в программу «Земский учитель». В частности, предлагается распространить действие программы на педагогов со средним специальным образованием и предусмотреть возможность участия в ней всех категорий работников сферы образования, в том числе воспитателей дошкольных учреждений, педагогов системы дополнительного образования, педагогов-психологов, социальных педагогов. Как правило, это молодые учителя начальных классов из педагогических колледжей, которых не хватает в сельской местности», - сказала Аршинова.

По ее словам, предлагается создать единый информационный ресурс, который будет содержать данные по всем регионам о том, в каких сельских общеобразовательных организациях, участвующих в программе, на постоянную работу требуются педагоги. Предполагается, что на нем сможет зарегистрироваться и оставить заявку любой учитель. «Данный ресурс обеспечит доступность сведений о реализации программы для анализа ее результативности в каждом субъекте РФ», - отметила Аршинова.

«Что касается минимального срока контракта для участия в программе, то он должен составлять пять лет. При этом, для исключения оттока кадров из села, и чтобы поддержать уже работающих в сельской местности и малых городах молодых педагогов (до 35 лет) нужно предусмотреть возможность заключения с ними долгосрочного (на 10 лет) контракта с обязательством по осуществлению педагогической трудовой деятельности в сельской местности и малых городах. В срок отработки по контракту предлагается засчитывать декретный отпуск. Если участники программы являются членами одной семьи, то каждый из них должен иметь право на получение компенсационной выплаты», - добавила парламентарий.

Наличие у кандидата прописки, доли собственности в квартире родителей или других родственников не должно послужить основанием для отказа в участии в программе. «Это позволит вернуть в родные школы выпускников из сельской местности», - уверена Аршинова.

Не менее важно ограничиться утвержденными на федеральном уровне критериями отбора кандидата, не устанавливая региональных критериев отбора, которые могут создать неравные условия для педагогов из разных регионов, а также минимизировать количество предоставляемых кандидатами документов.

«Такие программы, как «Земский учитель», должны формироваться не просто с учетом мнения регионов, а на их основе. Реализация программы, несомненно, станет очень важным вкладом в решение проблемы нехватки учителей в сельской местности и в малых городах. В рамках партпроекта «Новая школа» мы обеспечим всероссийский контроль последующей эффективной реализации программы «Земский учитель» в регионах», - резюмировала координатор партпроекта «Новая школа».

Напомним, в рамках послания президента Федеральному Собранию Владимир Путин предложил по аналогии с действующей программой «Земский доктор» запустить программу «Земский учитель» для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Она должна быть подготовлена правительством не позднее 1 декабря, чтобы ее реализация началась с 2020 года. Участники программы получат 1 млн рублей «подъемных» средств без необходимости уплаты с этой суммы НДФЛ.

Партийный проект «Новая школа» направлен на поддержку и развитие системы общего, среднего, высшего и дополнительного образования. Создание новых учебных мест за счет строительства новых школ, капитального ремонта и реконструкции действующих, оснащение новым современным оборудованием, переход на односменный режим работы с последующим наполнением второй половины дня дополнительными занятиями. При этом во внимании партийного проекта находится и аспект повышения роли и статуса педагога, воспитателя, престижа педагогической профессии. Важный участок работы партийного проекта – дошкольное образование, особенно обеспечение детей до трех лет местами в детских дошкольных образовательных учреждениях. Партпроект держит на контроле не только обеспечение повышения доступности дошкольного образования, но и его качество. Во внимании партпроекта также находятся и вопросы содержания образовательного процесса, соблюдения прав всех участников образовательного процесса, а также создания равных условий получения образования для детей вне зависимости от территории их проживания.