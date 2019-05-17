Общество

Иван Цецерский приступит к работе в Национальной ассоциации развития местного самоуправления на следующей неделе

Иван Цецерский приступит к работе в должности председателя правления Национальной ассоциации развития местного самоуправления уже в начале следующей недели. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом он сообщил 23 мая на пресс-конференции.

По его словам, данная организация зарегистрирована сегодня, 22 мая, в органах юстиции Москвы. «И требуется, чтобы уже с понедельника- вторника я приступил к работе по подбору кадров», - пояснил он и озвучил основные задачи своей новой работы: четкая реализация 12 национальных проектов и помощь в совершенствовании правового законодательства.

«Еще одна важная задача - защита прав местного самоуправления. Порученные мне обязанности сложны, но, надеюсь, что надежды, возложенные на меня, оправдаются», - отметил Иван Цецерский.

Напомним, сегодня депутаты Псковской городской Думы досрочно прекратили полномочия главы Пскова Ивана Цецерского.