Общество

24 мая в Великих Луках назначат главу администрации города

Назначение главы администрации города Великие Луки состоится завтра, 24 мая, на очередном заседании Великолукской городской Думы шестого созыва. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.

Напомним, в начале марта текущего года Игорь Чевжик подал в отставку с должности главы администрации города Великие Луки. Обязанности главы администрации с тех пор исполняет Юлия Ярышкина.

Смотрите также Юлия Ярышкина назначена и.о. главы администрации города Великие Луки Великолукским депутатам придется решить еще один кадровый вопрос: о досрочном освобождении от муниципальной должности категории «А» - заместителя председателя Контрольно-счетной палаты города Великие Луки Светланы Мойжес и назначении на эту должность Натальи Ефремовой.

Также великолукским депутатам предстоит обсудить изменения и дополнения в бюджет города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Кроме того, в повестке дня согласование ликвидации МУП «Издательство «Великолукская правда» г. Великие Луки», вопросы организации летнего отдыха учащихся в оздоровительных пришкольных и загородных лагерях, обсуждение итогов работы Великолукской детской городской больницы за 2018 год, отчет о работе в национальных проектах, организации антинаркотической пропаганды в молодежной среде и ряд других вопросов.