Общество

Подрядчик рассказал, что успеет сделать на «Машиностроителе» к Ганзейским дням

Очередное выездное совещание по реконструкции стадиона «Машиностроитель» в Пскове провели в среду, 22 мая, Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и заместитель Министра спорта Российской Федерации Павел Новиков. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, вместе с генеральным директором головной подрядной организации АО «Стройтрансгаз» Михаилом Хряповым они осмотрели объект и проконтролировали, как выполняются поручения, вошедшие в протокол от 8 мая.

Директор блока «Гражданское строительство» АО «Стройтрансгаз» Валерий Нелюбов рассказал, что благодаря увеличению количества рабочих до 160 человек и организации работы в две смены темп работ удалось нарастить. Отставание от графика сократилось почти вдвое, но все еще сохраняется и составляет порядка 8 дней.

«Мы стараемся максимально выполнить те задачи, которые перед нами поставлены», - сказал Валерий Нелюбов и добавил, что к Ганзейским дням строители выполнят устройство футбольного поля, возведут большую и малую трибуны, пока без козырьков, построят первый этаж административного здания, а также установят забор вдоль улицы Кузнецкой.

Михаил Ведерников заметил, что с учетом сжатых сроков принятых мер явно недостаточно. С ним согласился замглавы Минспорта Павел Новиков. «Надо переходить на три смены и добавить рабочих», - высказал он свое мнение.

В связи с важностью объекта Михаил Ведерников обратился к Михаилу Хряпову с просьбой взять реконструкцию стадиона «Машиностроитель» на особый контроль. Гендиректор «Стройтрансгаза» выразил готовность лично подключиться к организации слаженной работы на стройплощадке, чтобы выполнить все ранее достигнутые договоренности в установленные сроки.

«Мы готовы в ручном режиме оказывать всю необходимую помощь. Для этого нам нужна от вас обратная связь. Нам надо сделать качественный рывок», - подчеркнул в заключение губернатор.

По итогам совещания было принято решение рекомендовать подрядчику увеличить численность строителей и организовать трехсменную работу на объекте. Кроме того, подрядной организации поручено составить график работ по дням и в ежедневном режиме докладывать о проведенных работах.

Отметим, что первый этап реконструкции стадиона «Машиностроитель» предполагает строительство административного здания, двух зрительских трибун с внутренними помещениями, установку искусственного футбольного поля с беговыми дорожками, двух площадки под игровые виды спорта, обустройство парковки и общее благоустройство территории.

По контракту полностью работы должны быть завершены до конца года. Средства в размере 750 млн рублей были выделены при непосредственном участии губернатора Михаила Ведерникова в результате длительной, планомерной работы с профильными министерствами и ведомствами.

Власти региона ведут постоянный контроль за ходом реконструкции спортивного сооружения.