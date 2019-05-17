Общество

Иван Цецерский: Я беру с собой людей из Пскова

Иван Цецерский, назначенный на должность председателя правления Национальной ассоциации развития местного самоуправления, возьмет в штат ассоциации ряд представителей из Пскова. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом он сообщил 23 мая на пресс-конференции.

«Я беру с собой людей из Пскова. Их согласовало руководство. Взять всех, кто в штате есть, невозможно, да и не все специалисты смогут поехать», - отметил он.

Также Иван Цецерский сообщил, что после новостей о его новом назначении на него вышли многие псковичи, которые теперь живут в Москве, и предложили объединить усилия. Также он получил приглашение войти в Псковское землячество в Москве, усилив общественную работу по поддержке Псковщины. «Думаю, мы много сделаем хорошего с псковскими москвичами», - отметил он.

Напомним, депутаты Псковской городской Думы на заседании в четверг досрочно прекратили полномочия главы Пскова Ивана Цецерского. Уход с поста руководителя муниципалитета связан с избранием Цецерского председателем правления Национальной ассоциации развития местного самоуправления. Дальнейшая деятельность требует переезда в Москву. При этом он сохранит за собой полномочия депутата Псковской городской думы по одномандатному избирательному округу №5.