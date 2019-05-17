Общество

Специалисты «Псковэнерго» завершили подготовку электрических сетей к ЕГЭ

В филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» завершилась подготовка электросетевого хозяйства к обеспечению бесперебойного электроснабжения объектов проведения Единого государственного экзамена. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Псковэнерго».

В этом году основной этап государственной итоговой аттестации учащихся с учетом резервных дней будет проходить в период с 27 мая по 1 июля. В зоне особого контроля «Псковэнерго» будут находиться все 33 пункта проведения экзаменов в регионе, а также Центр оценки качества образования и комитет по образованию Псковской области.

В предшествующий месяц специалисты производственных отделений электрических сетей провели дополнительное обследование трансформаторных подстанций и линий электропередачи, задействованных в схеме электроснабжения пунктов приема экзаменов.

Как сообщили в Центре управления сетями «Псковэнерго», за каждым из пунктов проведения ЕГЭ в соответствии с районами эксплуатационной ответственности закреплена отдельная оперативно-выездная бригада. Кроме того, в дни проведения ЕГЭ на дежурстве будут находиться передвижные резервные источники электроснабжения (РИСЭ), которые позволят в случаях непредвиденных технологических нарушений оперативно восстановить подачу электроэнергии на пункты приема экзаменов.

Для оперативного реагирования на возможные технологические нарушения организована четкая схема оповещения ответственного персонала «Псковэнерго», определен порядок взаимодействия с органами исполнительной власти и местного самоуправления, а также с работниками школ, ответственными за внутренние электрические сети в зданиях.

Напомним, что все без исключения пункты проведения ЕГЭ в обязательном порядке оснащаются системами видеонаблюдения. В случае прекращения онлайн-трансляции результаты экзамена могут быть аннулированы.