Общество

Более 50% обращений граждан в УФНС и налоговые инспекции Псковской области в апреле поступило в электронном виде

В УФНС России по Псковской области и межрайонные ИФНС России по Псковской области в апреле поступило на рассмотрение 1052 обращения граждан, в том числе 545 Интернет-обращений через сервисы «Обратиться в ФНС», «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», «Личный кабинет для индивидуальных предпринимателей». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского УФНС.

В апреле 2019 года существенный удельный вес занимали вопросы, связанные с имущественными налогами – 24% или 249 обращения (земельный налог, налог на имущество, транспортный налог).

Также, были актуальны вопросы, связанные с организацией работы с налогоплательщиками – 207 обращений или 20% и налогообложением малого бизнеса – 162 обращения (15%).

Налогоплательщики обращались по вопросам налогообложения доходов физических лиц - 79 обращений или 8%, учета налогоплательщиков – 59 обращений или 6%, актуализации сведений об объектах налогообложения – 68 или 6%, задолженности по налогам, сборам и взносам в бюджеты государственных внебюджетных фондов – 61 обращение или 6%.

Основная доля обращений в отчетный период поступила от граждан, проживающих в районах Псковской области, подведомственных Межрайонной ИФНС № 1 по Псковской области ( Псков, Псковский и Гдовский районы) – 386 обращений или 37% от общего количества.

Значительное количество обращений поступило в Межрайонную ИФНС России № 5 по Псковской области ( Остров, Печорский, Пыталовский, Палкинский, Опочецкий, Красногородский, Пушкиногорский, Новоржевский и Бежаницкий районы) – 369 обращения или 35% от общего количества.

В Управление в апреле 2019 года поступило 34 обращения, все они были поставлены на контроль. Кроме того, на рассмотрении находилось еще 18 обращений, поступивших в УФНС России по Псковской области в более ранние сроки. Таким образом, всего в апреле 2019 года на контроле находилось 52 обращения.

Необходимо отметить, что в отчетном месяце в Управлении нарушений сроков рассмотрения обращений граждан не установлено. На личный прием к руководителю Управления и его заместителям в апреле обратилось 4 гражданина.