Общество

Средства на лечение псковской журналистки Виктории Голубковой можно перечислить с помощью QR-кода

174 тысячи рублей собрали неравнодушные граждане на лечение главного редактора информационного портала «Центр деловой информации Псковской области» Виктории Голубковой.

Напомним, сбор средств был объявлен утром 17 мая. Еще 500 тыс. рублей на лечение Виктории зарезервировал благотворительный Фонд развития Псковской области «Святой Равноапостольной Княгини Ольги».

Уважаемые друзья! Журналистское сообщество Псковской области сердечно благодарит всех, кто остался неравнодушен к судьбе нашей коллеги, но нам все еще нужна помощь - собранных средств недостаточно для оплаты лечения!

Перевести деньги удобно по QR-коду с любой банковской карты. Qr - это специально зашифрованная ссылка, в которой находятся реквизиты организации, куда необходимо направить деньги.

Чтобы совершить платеж таким образом, необходим доступ к личному кабинету в приложение от Сбербанка и гаджет с камерой. В приложении необходимо выбрать меню «Платежи и переводы» и в качестве способа оплаты выбрать «Оплата по QR или штрих-коду».

После сканирования необходимо выбрать свою банковскую карту или счет, ввести сумму и проверить данные о платеже, а также ввести ФИО.

В назначении платежа обязательно следует указать «Для Виктории Голубковой».

Напомним, Виктории Голубковой поставили страшный диагноз «Рак тела желудка сТ2N0M1» c метастазом. Диагноз был поставлен еще в январе 2019 года, в Псковской городской больнице, подтвержден в Псковском онкологическом диспансере и Санкт-Петербургском клиническом научно-практическом центре специализированных видов медицинской помощи. С января по май 2019 года Виктория проходила лечение сначала в Пскове, а потом, когда псковские специалисты разошлись во мнениях по поводу диагноза и тактики лечения, в Санкт-Петербурге.

Она прошла четыре курса химиотерапии, которая не оказала того эффекта, на который рассчитывали врачи, и операция все еще невозможна.

Время упускать нельзя. Коллеги, живущие за рубежом, нашли для Виктории вариант лечения в Праге (Чехия), в отделении радиологии и онкологии Университетской больницы Мотол. Клиника пошла навстречу и готова принять Викторию в любой момент и на льготных финансовых условиях.

Журналистское сообщество Псковской области просит вас оказать помощь в финансировании лечения.

Виктория Голубкова работает в региональных СМИ более 20 лет, начинала трудовой путь в газете «Псковская правда», занимала руководящие должности в «Псковской правде», газетах «Панорама», «Комсомольская правда - Псков», работала в «АиФ», на «Псковской Ленте Новостей». Последние 8 лет возглавляет редакцию «Центра деловой информации» (ЦДИ). Приоритетной темой ее деятельности долгое время была социальная политика. Ветераны, дети, педагоги, врачи были героями ее публикаций, многим жителям Псковской области своими материалами она помогла разрешить насущные проблемы. Виктория Голубкова имеет грамоты администрации Псковской области, органов местного самоуправления Пскова, региональных представительств федеральных ведомств, дважды лауреат международного конкурса «Ганза - связь времен».

Все мы знаем Викторию как доброго, отзывчивого человека, настоящего профессионала, посвятившего всю свою журналистскую работу защите интересов жителей Псковской области.

Теперь с ней случилась беда, и очень хотелось бы ей помочь.

Смотрите также Неравнодушных людей просят помочь известной псковской журналистке

В сборе средств нам помогает благотворительный Фонд развития Псковской области «Святой Равноапостольной Княгини Ольги».

Реквизиты для перечисления средств:

Юридический адрес: 180000, Псковская область, Псков, ул. Некрасова, 17/11

ОГРН 1186000000229

ИНН/КПП 6027190455/602701001

Банковские реквизиты:

р/с 40703810051000000139

Псковское отделение № 8630

ПАО СБЕРБАНК г. Псков

БИК 045805602

к/с 30101810300000000602

ОКВЭД 64.99

Для удобства можно распечатать уже заполненную квитанцию.

В назначении платежа следует указать «Для Виктории Голубковой».