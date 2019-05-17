Общество

УФСИН России по Псковской области проводит аукционы на поставку сельскохозяйственной техники

УФСИН России по Псковской области проводит аукционы в электронной форме на право заключения государственных контрактов на поставку сельскохозяйственной техники, с целью Федеральной целевой выполнения программы «Развитие уголовно - исполнительной системы 2018 - 2026 годы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В числе сельскохозяйственной техники: трактор, прицеп тракторный самосвальный, культиватор и плуг.

Также, в аукционе предусмотрена поставка устройств навесных для трактора тягового класса 0,6-8: отвал коммунальный, вилочный захват, ковш, грабли ворошильные, погрузчик.

Документация об электронных аукционах размещена в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru

Адрес заказчика: 180000, Псков, ул. Льва Толстого, 17а, каб. 40, тел. (8112) 69-61-31.

Контактное лицо: Дмитрий Мисюра, тел. (8112) 69-60-62.